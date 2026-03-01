Bruno Mars se reinventa al frente de unos mariachis en el vibrante vídeo de “Risk It All”

El regreso de Bruno Mars era uno de los más esperados del año y, fiel a su estilo, el artista ha decidido hacerlo a lo grande. Con el lanzamiento de su nuevo álbum The Romantic, su primer trabajo en solitario en una década, llega también el videoclip de “Risk It All”, una pieza visual que mezcla humor, romanticismo y un inesperado giro estilístico: verlo liderar a un conjunto de mariachis mientras celebra una boda casi cinematográfica. La pieza, codirigida por el propio Bruno Mars junto a Daniel Ramos, apuesta por una estética cálida y festiva que encaja con la energía despreocupada del tema, mostrando al artista en un registro que sorprende sin perder su carisma habitual.

Este nuevo vídeo continúa la narrativa visual que el músico inició con “I Just Might”, el single que abrió la era The Romantic el pasado enero. La publicación del álbum coincide además con un momento especialmente activo para Bruno Mars, que hace apenas unas semanas actuó en los Grammy, un año después de llevarse el premio a Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo por “Die With a Smile” junto a Lady Gaga.

The Romantic supone su primer LP en solitario desde 24K Magic (2016), aunque en este tiempo no ha estado precisamente quieto: en 2021 formó Silk Sonic junto a Anderson .Paak, un proyecto que arrasó con An Evening With Silk Sonic y cuyo single “Leave the Door Open” se llevó Canción del Año y Grabación del Año en los Grammy 2022. Con este nuevo trabajo, Bruno Mars parece dispuesto a recuperar el foco individual sin renunciar a la teatralidad y el sentido del espectáculo que siempre han marcado su carrera.

“Risk It All” funciona como una declaración de intenciones: un tema luminoso, coreable y con ese toque retro que el artista domina, pero envuelto ahora en un imaginario inesperado que amplía su paleta estética. Si The Romantic pretende explorar el amor desde múltiples ángulos, este vídeo demuestra que también quiere hacerlo desde múltiples géneros, sonidos y referencias culturales.

Bruno Mars: Virtuosismo y ambición pop

Desde su irrupción a comienzos de los 2010, Bruno Mars se ha consolidado como uno de los artistas más completos del pop contemporáneo. Tras debutar con Doo-Wops & Hooligans (2010), donde ya brillaban hits como “Just the Way You Are” o “Grenade”, amplió su sonido con Unorthodox Jukebox (2012), un álbum que mezclaba soul, funk y pop con una naturalidad sorprendente. La consagración definitiva llegó con 24K Magic (2016), un homenaje exuberante al funk y al R&B de los 80 que lo situó en la cima del espectáculo global. Su alianza con Anderson .Paak como Silk Sonic en 2021 reforzó su reputación como showman y compositor, demostrando que su talento no entiende de fronteras estilísticas. Ahora, con The Romantic, reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo ha convertido en una figura imprescindible del pop moderno.

