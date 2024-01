CALIZO rinde homenaje a Kiko Veneno con una versión de «Yo nací»

La banda de rock cósmico en castellano CALIZO ha lanzado una versión del clásico de Kiko Veneno, Yo nací, como adelanto de su próximo concierto en el Inverfest el 12 de enero en la sala Sol de Madrid. El single, disponible desde el 4 de enero en todas las plataformas digitales, es un tributo a uno de los artistas españoles más influyentes y admirados por los integrantes de CALIZO, que han querido plasmar su estilo, su arte y su forma de componer en esta reinterpretación.

“Kiko Veneno es uno de mis artistas españoles favoritos, lo escucho desde mi adolescencia y es un referente por su estilo, su arte y su forma de componer que ha influenciado a las siguientes generaciones de músicos en España, y a mí también como fan suyo declarado que soy. Sus discos Punta Paloma, Échate un Cantecito y otros, forman parte de la banda sonora de mi vida. En Yo Nací, se expresa un sentimiento de amor profundo, una oda que ensalza a la mujer como creadora de vida, protagonista y centro de la existencia”, nos comenta Víctor Frutos, cantante de CALIZO.

CALIZO está formado por unos músicos más que conocidos y que no necesitan presentación de la escena del rock, soul y funk de nuestro país: Víctor Frutos “Pitu” en la voz (MamaFunko, Aurora & The Betrayers), Jose “Funko” en la guitarra (MamaFunko, Speak Low, Aurora & The Betrayers, Gipsy Power), Javi Vacas en el bajo (Vacazul, 3000 Hombres, Los Reyes del KO, Sex Museum, Los Coronas, Corizonas) y Roberto Lozano “Loza” en la batería y el arte gráfico (Sobrinus, Sex Museum, Los Coronas, Corizonas). Los cuatro se conocieron hace más de 25 años en la escena madrileña y se unieron en 2020 para crear CALIZO, una banda con una potente base rítmica y una sección melódica cañí que surge de la amistad, la inquietud y la afinidad musical de los cuatro.

El EP Pájaro de agua y el LP Soy la montaña de CALIZO ya están disponibles en ediciones vinilo exclusivas. Las entradas anticipadas para el concierto del 12 de enero se pueden adquirir aquí. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la música de CALIZO y de su particular homenaje a Kiko Veneno.