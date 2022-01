Canción: León Benavente – «Canciones para no dormir»

Ya está disponible en todas las plataformas digitales Canciones para no dormir, tercer y último adelanto del que será el nuevo trabajo de León Benavente, ERA (Warner Music, 2022), que verá la luz este mismo viernes.

Sobre la canción:

Título: Canciones para no dormir

Incluida en: ERA

Fecha de publicación: 21 de enero de 2022.

Sello: Warner Music

Sobre la canción: Así habla Abraham Boba sobre el proceso de composición y grabación de este nuevo tema, en el que dice relatar algunos momentos del grupo antes de la llegada de la pandemia: «Durante el confinamiento trabajamos cada uno en lo suyo, sin comunicarnos demasiado. Edu exprimiendo sus máquinas, rodeado por una torre de sintetizadores y cajas de ritmos, yo escribiendo y tocando el piano, Luis y César haciendo bases a través del streaming. Cuando escuché esas bases supe que una de ellas sería una canción de este disco. Un medio tiempo basado en un groove de bajo y con una secuencia de acordes que están entre tristes y alegres. Algo que siempre nos gusta y que hemos usado en otras canciones. Mantuvimos esa base, pero hicimos cambios, quitamos compases, para que fuese muy fluida. Es la canción más directa de este disco y relata algunos momentos previos a la pandemia. La Copera es la sala de Granada donde hicimos nuestro último concierto normal hasta la fecha. Lo que se cuenta sucedió tal cual. El chaval de pelo rosa tiene un grupo en Granada. La referencia al disco de Pink Floyd viene de haber hablado de él unas cuantas veces entre nosotros. Siempre queriendo hacer nuestro “Dark Side of the moon”, asegura.

León Benavente – Canciones para no dormir

Sobre León Benavente

León Benavente es mucho más que una banda indie. Veteranos de múltiples batallas en las siempre tormentosas aguas del pop rock español, los zaragozanos cuentan en su hoja de servicios con una solvencia musical más que contrastada y con un sólido cancionero en el que sí, algo de indie hay, pero también caben fogonazos electrónicos, oscuridad postpunk y muchos otros estilos. Si todavía no sabes por qué son un grupo relevante, aquí te lo explicamos punto por punto.

Fuente: Apple Music

