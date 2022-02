Canción: Marc Vi – ‘A Millor’ (feat. D.Mos)

El artista leridano, y miembro del colectivo Trap With Moderation, Marc Vi nos entrega su nuevo single A Millor. Un corte new pop, el nuevo estilo que nace de la unión del pop y el trap, con el que nos presenta una nueva ‘era artística’.

Producido por el reputado Sr. Chen, en A Millor, Marc Vi se une al rapero D.Mos no solo líricamente, también acompaña un videoclip en el que sus amigos y miembros del colectivo Trap With Moderation van a visitarlo.

A Millor tiembla entre letras de poesía y tardes canallas, golpes de trap y virutas raperas de jamón de bellota. Un caldo hecho con buenos ingredientes que han ligado a la perfección.

Sobre la canción

Artista: Marc Vi

Canción: A Millor (feat D.Mos)

Género: New pop

Productor: Sr. Chen

Suena a … Yung Rajola, Abadi Cmg, El Noi de Tona

Videoclip: En el camerino mientras te maquillan y te arreglas para la actuación entran tus colegas, imagínate. El día redondo dirigido por Alex Alcalde y en el que el makeup va a cargo de Ares Gómez y el estilismo y arte a cargo de XMStylists.

Escúchalo … Mientras te maquillas para salir o cuando te peleas con la cera del pelo justo antes de la cita

Trabajos anteriores: Además de varios singles, su EP debut fue Vida es Música & Música es Vida (Music is Music, 2019) con producciones de Argibtzz. Su segundo EP se titula All In (Music is Music, 2020), también producido por Argibtzz y mezclado por Bubba.J.

Ahora puedes ver el videoclip de A Millor, aquí debajo. Y luego te cuento más de Marc Vi.

Sobre Marc Vi

(Fuente Spotify: @elmarvi)

Marc Vi, miembro del colectivo Trap With Moderation, es un artista polivalente nacido en Lleida que desde sus inicios se acoge a la filosofía del musicismusic, experimentando y trabajando con diferentes sonidos y estilos.

Evoluciona como su música con reflexiones y sentimientos que plasma en las obras, partiendo siempre de una perspectiva propia y acorde con su realidad.

Desde sus inicios en 2017 ha trabajado con diversos artistas a nivel de colaboraciones, producción y visuales.