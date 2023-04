Canción: Poppy – «Church Outfit»

Poppy ha estrenado un nuevo single llamado Church Outfit, que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. El tema tiene un sonido electro-dance, pero conserva el aire oscuro y extravagante que caracteriza a la cantante. El videoclip, en blanco y negro, muestra a Poppy con un vestido blanco y bailarines con velos negros y pantalones de vinilo.

Sobre Church Outfit

Sobre el single: Poppy ha dicho que «es la responsabilidad de una artista estar siempre cambiando. No creo que estaría a gusto en mi piel si siempre me estuviese repitiendo una y otra vez. Solo compito conmigo misma. Seguiré escribiendo la historia hasta que me canse de este libro. Y entonces escribiré uno nuevo».

Y el videoclip: El videoclip, dirigido por la propia Poppy y Conner Bell, muestra a Poppy con un vestido blanco rodeada de bailarines con velos negros y pantalones de vinilo. El vídeo incorpora la formación en danza de Poppy, que ha dicho que quería tener vídeos que reflejaran su pasado como bailarina.

Anteriores singles: El anterior single de Poppy fue Stagger, que formaba parte del EP del mismo nombre lanzado en 2022.