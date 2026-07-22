Charli XCX vuelve a mirarse al espejo, y esta vez la imagen que le devuelve no es la de una estrella de pista de baile, sino la de una mujer que no termina de fiarse de su propio reflejo. La británica ha publicado este martes “Camera”, su nuevo single, acompañado de un vídeo dirigido por Aidan Zamiri y protagonizado por el actor francés Vincent Cassel. La canción llega apenas tres días antes de la publicación de su séptimo álbum de estudio, Music, Fashion, Film, que ya adelantamos en CrazyMinds cuando la artista anunció el disco el pasado 1 de junio.

Si algo ha demostrado esta era es que Charli XCX no piensa quedarse quieta. Tras enterrar la pista de baile de Brat y abrir una etapa de guitarras con “Rock Music”, pasar por la pasarela apocalíptica de “SS26” y la cara B punk de “Playboy Bunny”, “Camera” cierra el círculo con el tono más introspectivo de todo el ciclo: un medio tiempo de pop electrónico con guitarras, más brumoso y personal que cualquier cosa asociada al club. En la ficha de Charli XCX en CrazyMinds puedes repasar toda su trayectoria y discografía.

Un rodaje que se tuerce una y otra vez: así es el vídeo de “Camera”

El vídeo, rodado en blanco y negro y en un único plano secuencia sin cortes, convierte a Vincent Cassel en un actor que intenta filmar una escena de acción en pleno desierto y que sale mal una y otra vez. En la primera toma, el efecto especial no llega a detonar; en la segunda, estalla entre sangre falsa, pero un fallo de iluminación arruina la grabación. Cassel repite su muerte cinematográfica varias veces, cada vez más frustrado, mientras Charli aparece como directora, subida a un dolly de cámara que se desliza por el set, observando el desastre desde su propia butaca de mando.

La pieza tiene un guiño directo al pasado de Cassel: en un momento del vídeo, el actor reproduce su gesto más icónico (el de la pistola imaginaria apuntándose a la sien), imagen que le hizo célebre en La Haine (1995), la película de Mathieu Kassovitz que lo lanzó a la fama internacional. Desde entonces, Cassel ha construido una carrera que incluye títulos como Irréversible, Eastern Promises, Black Swan, Ocean’s Twelve y Jason Bourne, y a sus 59 años sigue siendo una de las presencias más reconocibles del cine francés contemporáneo.

Aidan Zamiri, el cómplice visual que ya conoce todos los ángulos de Charli

Detrás de la cámara está, de nuevo, Aidan Zamiri, colaborador habitual de la artista y responsable de los vídeos de “360”, “Guess” (con Billie Eilish), “Rock Music” y “Wink Wink”. Zamiri también dirigió el vídeo de “Birds Of A Feather” de Eilish y debutó en el largometraje con The Moment, el mockumental protagonizado por la propia Charli que documenta los ensayos previos a su gira de Brat. La complicidad entre ambos se nota: “Camera” no es solo un vídeo musical, es una pequeña ficción sobre el acto de dirigir y ser dirigido, con Charli literalmente empuñando la cámara que da nombre a la canción.

Líricamente, el tema aborda las dudas de la artista sobre su incursión en el mundo de la interpretación, un terreno que ha pisado con fuerza este último año: además de protagonizar The Moment, Charli ha participado en Erupcja y estrena el próximo 31 de julio la película I Want Your Sex. La canción parece preguntarse, sin resolverlo del todo, si merece la pena cambiar los escenarios musicales por los platós de cine.

De Brat a Music, Fashion, Film: la evolución de una artista que no deja de reinventarse

Charli XCX, nacida Charlotte Aitchison, lleva más de una década construyendo una carrera marcada por la reinvención constante: de las rarezas del pop underground de sus primeros discos al hiperpop que ayudó a definir junto a A. G. Cook, hasta llegar al fenómeno cultural de Brat (2024), disco que alcanzó el número 3 en el Billboard 200 (su mejor posición en Estados Unidos hasta la fecha) y que se llevó el Grammy al mejor álbum de dance/electrónica en 2025. Ese año también se casó con el baterista británico George Daniel, y llegó a plantearse un descanso tras el ciclo de Brat antes de que la inspiración la empujara de nuevo al estudio en octubre de 2025.

“Camera” es la pieza más reciente de ese proceso, y confirma que Music, Fashion, Film no es el disco de rock que muchos daban por hecho tras los primeros adelantos, sino un trabajo más difícil de encasillar, construido junto a A. G. Cook y Finn Keane. El álbum, que sale a la venta este viernes 24 de julio vía Atlantic Records, reúne once canciones y algo más de treinta minutos de duración, con una portada en blanco y negro protagonizada por Martin Scorsese, Marc Jacobs y John Cale, y un cierre inesperado: el director de cine David Cronenberg pone voz a “No One Lasts Forever”, el tema más largo y la única colaboración acreditada del disco.

Tras la publicación del álbum, Charli XCX encadenará una serie de citas festivaleras (Lollapalooza el 31 de julio y Outside Lands el 7 de agosto, entre otras) antes de arrancar en septiembre una gira de pabellones por Norteamérica, que comenzará en Filadelfia el 11 de septiembre.

▶ “Camera” — Charli XCX | 21 de julio de 2026 | Atlantic Records

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