Childish Gambino presenta el inquietante video musical de «Lithonia»

Donald Glover, conocido artísticamente como Childish Gambino, ha lanzado el inquietante video musical de Lithonia. Este video, dirigido por Jack Begert, dura dos minutos y cuenta con la participación de Alex Wolff, Suzanna Son, Ludwig Göransson, Lynette Williams, Ray Suen de Passion Pit y The Flaming Lips. El video comienza con una actuación íntima de Glover y su banda, pero rápidamente toma un giro oscuro.

Lithonia es el primer sencillo del último álbum de Glover bajo el nombre de Childish Gambino, titulado Bando Stone and The New World. Este álbum, lanzado el pasado fin de semana, también sirve como la banda sonora oficial de una nueva película del mismo nombre. Aunque Glover ha revelado el tráiler de la película, aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

En una reciente entrevista, Glover explicó que decidió retirarse de su personaje de Childish Gambino porque ya no le resultaba “gratificante” y quería dedicar más tiempo a su vida personal y a otros proyectos tras la muerte de su padre y el nacimiento de sus hijos.