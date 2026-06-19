Clutter han anunciado Sugar Rush, su primer álbum de estudio, y lo acompañan con «Grease Baby», el single más directo que han publicado hasta la fecha. El disco sale el 2 de octubre a través de PNKSLM Recordings, el sello sueco que lleva años siendo uno de los radares más fiables del punk europeo emergente. Se puede reservar ya en la web del sello.

El verano que no termina nunca: lo que dice «Grease Baby» antes del disco

«Grease Baby» es una canción de verano que no celebra el verano, sino que lo usa como escenario para algo más incómodo: el deseo difuso de otra cosa, sin saber bien qué. Guitarras sucias, gancho inmediato, producción DIY que no esconde sus costuras. El vídeo, dirigido por Måns Nyman, amplifica esa sensación de calor y deriva sin destino claro.

La banda lo explica así: «Es una canción sobre las vacaciones. Sobre un verano que no termina y el anhelo de algo más, sin saber exactamente qué. Una canción triste y feliz a la vez, con el mar de fondo.» Hay algo de los primeros Alvvays en esa paradoja, y algo de Best Coast en el minimalismo solar. Pero Clutter suenan a Clutter: el caos está calculado.

«Sugar Rush»: diez canciones para crecer sin dejar de ser un desastre

El cuarteto grabó el álbum junto al productor Ove Jerndal en un período intensivo en la Suecia rural. La cantante Hilda Alnder describe el disco como el paso lógico después de su EP de debut Clutter Loves You (2025): «Aquel trabajo era sobre crecer. Este es sobre aprender a ser adulta intentando seguir fiel a tu niña interior. Se trata de convertirte en adulta según tus propias normas.»

Ese hilo conductor de la adolescencia que no acaba de irse aparece también en los títulos: «Hello Kitty», «Everything Suxx», «Unbothered». Diez canciones que prometen el mismo equilibrio inestable que «Grease Baby»: melodías que entran a la primera y letras que arañan por debajo. El año pasado, Clutter abrieron la gira europea de Hinds, lo que dice bastante sobre dónde encajan en el mapa del indie de raíz.

Tracklist de Sugar Rush

«GirlvsHeart» «Everything Suxx» «Hello Kitty» «Pop Rock Sugar Rush» «Robot» «Grease Baby» «C.L.U.T.T.E.R.» «I Wish I Could Keep It Together» «Fame» «Unbothered»

Clutter: el caos con intención

Clutter se formaron en un instituto de Estocolmo y llevan desde entonces convirtiendo la inestabilidad en método. Su sonido mezcla punk sucio, pop de gancho y una tendencia al ruido que no esconde las influencias sino que las metaboliza. En 2025 publicaron su EP de debut Clutter Loves You, que les valió un hueco en el Pitchfork Festival de Londres y la atención de NME, que los incluyó en su lista de los 100 artistas emergentes esenciales de 2026. Ese mismo año abrieron para Hinds en su gira europea, consolidando una conexión con el circuito indie mediterráneo que tiene más lógica de lo que parece: comparten la misma fe en el directo ruidoso y el pop sin complejos.

Con Sugar Rush, Clutter tienen por primera vez el espacio para demostrar si lo que prometían en formato corto aguanta diez canciones y una portada. El 2 de octubre es la fecha en que esa pregunta deja de ser retórica.

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