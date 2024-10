Coldplay lanza el videoclip de «All My Love», último single de su carrera musical

Coldplay ha lanzado el emotivo video de All My Love, su “último single” según Chris Martin. La canción, una balada al piano con un sonido que nos recuerda a Lennon, forma parte de su último álbum Moon Music. El video, filmado con un iPhone, muestra a Martin recorriendo Las Vegas disfrazado y repartiendo globos, culminando en una actuación de karaoke en un bar medio vacío.

En una entrevista con NME, Martin confirmó que All My Love será el último sencillo de la banda, aunque aún planean lanzar un álbum final titulado Coldplay. Este álbum, que se espera para el próximo año, será el duodécimo y último de su carrera. Martin explicó que la banda ha estado trabajando con más intensidad, asegurándose de no diluir su legado musical.

El álbum Moon Music ha recibido críticas positivas, destacando su capacidad para rescatar a los oyentes de la desesperación con cada canción pop. Descubramos este nuevo tema.