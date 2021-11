Courtney Barnett pone el broche final antes de publicar su nuevo disco con el single «If I Don’t Hear From You Tonight»

Artista

Courtney Barnett

¿Por qué es noticia?

La artista australiana ha compartido un nuevo sencillo titulado If I Don’t Hear From You Tonight como cuarto adelanto de su disco Things Take Time, Take Time, que saldrá publicado este viernes 12 de noviembre a través de Marathon Artists.

Sobre la canción y el vídeo

Barnett ha afirmado sobre la inspiración tras este nuevo tema que «creo que mi postura en el pasado era como, ‘Hay tantas canciones de amor y no significan nada’, pero hay algo realmente especial en acercarse a un momento y capturarlo. este tema procede del estado en el que estaba mi cabeza, tratando de comunicarme honestamente en lugar de mantener mis sentimientos en guardia».

Además, la canción viene acompañada por un videoclip ambientado en el desierto de California y dirigido por Claire Marie Vogel.

Courtney Barnett – If I Don’t Hear From You Tonight

Tracklist del disco

1. ‘Rae Street’

2. ‘Sunfair Sundown’

3. ‘Here’s the Thing’

4. ‘Before You Gotta Go’

5. ‘Turning Green’

6. ‘Take it Day By Day’

7. ‘If I Don’t Hear From You Tonight’

8. ‘Write a List of Things to Look Forward To’

9. ‘Splendour’

10. ‘Oh the Night’

Sobre Courtney Barnett

Cantautora australiana cuyas peculiares canciones combinan garage rock y folk-pop con el tono caustico y recitativo de sus letras. Sus dos primeros EP (recopilados para el mercado internacional en Double EP de 2013) llamaron poderosamente la atención de la crítica especializada y prepararon el camino para el debut Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. El disco fue unánimemente considerado unos de los mejores de 2015 e incluso tuvo un destacado suceso comercial en Australia, Europa y Estados Unidos. Barnett reforzó sus credenciales de nueva niña mimada de la música indie al unirse al igualmente excéntrico Kurt Vile para realizar el álbum conjunto Lotta Sea Tell en 2017. Tell Me How You Feel, el segundo trabajo solista de Barnett, apareció al año siguiente.

Fuente: Apple Music

