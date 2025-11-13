Daft Punk vuelve a viajar por el espacio gracias a Fortnite en el videoclip para «Contact»

Los legendarios Daft Punk han vuelto a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento inesperado: un nuevo videoclip oficial para Contact, el tema que cerraba su último álbum de estudio Random Access Memories (2013). El dúo francés, que se separó en 2021, ha dado nueva vida a esta pieza con un proyecto visual inspirado en Fortnite, fruto de la colaboración entre Epic Games y el estudio Magnopus.

El video arranca con un guiño histórico: un fragmento de audio de la misión Apollo 17 de 1972, cortesía de la NASA y del comandante Eugene Cernan. A partir de ahí, los icónicos cascos dorado y plateado flotan sobre la Tierra y se lanzan a una misión intergaláctica que mezcla estética retrofuturista y épica espacial. La producción se nutre directamente de The Daft Punk Experience, un evento inmersivo dentro de Fortnite que se celebró en septiembre y que permitió a los jugadores explorar 31 canciones del catálogo del dúo, asistir a fiestas virtuales y hasta crear videoclips con LEGO.

La recepción de los fans ha sido entusiasta: muchos calificaron la experiencia como “absolutamente increíble”. Y no es para menos: además de revivir momentos del mítico Alive 2007, el evento ofreció un recorrido por la historia sonora de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes siguen activos en la música por separado. Bangalter, por ejemplo, apareció recientemente en un set sorpresa junto a Fred Again.. en París, mientras que Homem-Christo coescribió un tema del nuevo álbum de Rosalía, Lux.

Este nuevo videoclip de Contact no es solo un regalo nostálgico: es también una muestra de cómo la música electrónica sigue encontrando nuevas formas de expandirse en el terreno digital. Y aunque la dupla ya no existe como tal, su legado continúa creciendo con reediciones —como la próxima reedición en vinilo de Human After All: Remixes— y con proyectos que mantienen viva la llama de su estética futurista.

Un viaje por la carrera y la discografía de Daft Punk

Hablar de Daft Punk es hablar de una revolución sonora que marcó la música electrónica desde mediados de los noventa. El dúo debutó en 1997 con Homework, un álbum que mezclaba house francés con funk y techno, y que incluía himnos como Da Funk y Around the World. Su segundo trabajo, Discovery (2001), fue el que los catapultó al estrellato global gracias a temas como One More Time, Digital Love y Harder, Better, Faster, Stronger. Este disco no solo consolidó su estética robótica, sino que también redefinió la relación entre música electrónica y cultura pop, con un imaginario visual que se expandió en el anime Interstella 5555.

En 2005 publicaron Human After All, un álbum más crudo y repetitivo que, aunque recibió críticas mixtas en su momento, se convirtió en la base de su legendaria gira Alive 2007. Ese directo, considerado por muchos como uno de los mejores shows electrónicos de la historia, fue editado en un álbum que capturó la energía de sus mash-ups en vivo. Finalmente, en 2013 llegó Random Access Memories, un proyecto ambicioso que exploraba el pasado de la música disco y el funk con colaboraciones de lujo como Pharrell Williams en Get Lucky y Julian Casablancas en Instant Crush. El disco ganó el Grammy a Álbum del Año en 2014 y se convirtió en su obra más celebrada.

La separación en 2021 cerró un ciclo, pero no apagó su influencia. Desde el house francés hasta el pop global, Daft Punk dejaron una huella imborrable en artistas de distintas generaciones. Su capacidad para reinventarse, mezclar géneros y crear experiencias audiovisuales únicas los convirtió en pioneros de la música electrónica moderna. Hoy, cada reedición, colaboración o proyecto paralelo de sus miembros es recibido como una extensión de ese legado que sigue brillando en la cultura contemporánea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.