De «From Zero» a la vuelta a la cima: Linkin Park golpea duro con «Up From The Bottom»

Linkin Park ha lanzado su nuevo single Up From The Bottom, un tema que no solo reafirma su regreso triunfal tras el exitoso álbum From Zero, sino que también promete llevar su sonido a nuevas alturas. Este lanzamiento, acompañado de un videoclip dirigido por el mismísimo Joe Hahn, ha desatado una ola de entusiasmo entre fans y críticos por igual. ¿Estáis listos para sumergiros en lo que Mike Shinoda y compañía califican como «lo mejor que hemos hecho»? ¡Porque nosotros sí!

Según reporta NME, Up From The Bottom es una pieza feroz que combina la intensidad característica de Linkin Park con una frescura renovada, cortesía de la nueva vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain, quienes se unieron al grupo tras la trágica pérdida de Chester Bennington en 2017. La canción, que formará parte de la edición deluxe de From Zero —a lanzarse el 16 de mayo—, llega como el primero de tres temas inéditos que se sumarán a cinco grabaciones en vivo de su reciente gira. Joe Hahn, el genio detrás de los platos y ahora del video, no dudó en proclamarlo como «el mejor tema que hemos creado jamás», una declaración que Shinoda respaldó al añadir que también podría ser su «mejor videoclip» hasta la fecha.

Rolling Stone destaca la potencia de este single, describiéndolo como un puente entre el pasado y el futuro de la banda. Con un ritmo que recuerda a The Emptiness Machine —el exitoso primer sencillo de From Zero—, pero con un giro más visceral, Up From The Bottom muestra a Armstrong desgarrando las líneas «Sometimes it feels like I’ve been barely breathing» con una mezcla de rabia y vulnerabilidad que eriza la piel. El videoclip, una obra visual cargada de simbolismo, nos sumerge en un mundo oscuro y caótico que, según Kerrang!, captura perfectamente la esencia de este nuevo capítulo de Linkin Park.

Desde Pitchfork señalan que este lanzamiento no es solo un regalo para los fans, sino una declaración de intenciones. La banda, formada ahora por Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell, Hahn, Armstrong y Brittain, no se conforma con vivir de la nostalgia: están aquí para conquistar nuevos terrenos. Una canción con el potencial de convertirse en un himno en sus próximas actuaciones, con ese equilibrio entre potentes riffs y electrónica.

Pero Up From The Bottom no viene solo. Según Billboard, este single es la punta de lanza de una edición deluxe que no solo incluirá más canciones nuevas, sino también cortes en vivo que capturan la energía arrolladora de su gira From Zero World Tour. Imaginaos escuchar a Armstrong y Shinoda rugiendo en un estadio lleno, con Delson y Farrell destrozando sus guitarras mientras Hahn teje texturas electrónicas hipnóticas. Si esto no es suficiente para correr a reservar el disco, no sabemos qué lo será.

En un momento en que el mundo necesita himnos que nos levanten del suelo, Linkin Park entrega con Up From The Bottom una dosis de adrenalina pura. Es un recordatorio de su legado, sí, pero también una promesa de que lo mejor está por venir. Así que subid el volumen, preparaos para gritar y dejad que este single os arrastre desde el fondo hasta la cima. ¡El rey del nu-metal ha vuelto, y no piensa ceder su trono!

