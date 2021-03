DJ Moderno estrena videoclip para “Renton”

DJ Moderno estrena videoclip para su nuevo single, Renton, editado por el sello FEP Producciones y en el que el dj y productor navarro afincado en Madrid abandona ligeramente el carácter más pop de sus ultimas composiciones para centrarse en las bases electrónicas de nu-disco o break beat.

Renton recuerda en algunos pasajes a bandas como Chemical Brothers, Dj Tennis o Janelle Monae utilizando la voz como un instrumento a caballo entre el spoken Word o el rap. En él, la letra adquiere un protagonismo especial y está cargada de referencias. Hace 25 años se estrenó en Reino Unido una de las películas más icónicas de los 90: Trainspotting (1996).El título de la canción y una de las frases (“Eras el Renton de Irwin Welsh“) rinden humilde homenaje a dicha película. Otra referencia cinematográfica es Pulp Fiction (“Ni Vicent Vega nos puede parar“).

Asimismo, bandas como Jesus and Mary Chain (“Vestías de negro como Wlliam Reid“) o Bauhaus (“Bela Lugosi will be always dead“) hacen su aparición en un tema rabioso de claro cabreo y de movimiento hacia adelante a seguir peleando por tus sueños.

La canción ha sido grabada y mezclada en el estudio Moderno’s Terrace, propiedad del propio artista, donde el DJ productor ha tocado todos los instrumentos y voz, y ha sido masterizada en los estudios Eternal Midnight a cargo de Xergio Córdoba. Además, cuenta con la colaboración de Amyjo Doherty a los coros.

La portada está basada en un cuadro de la artista madrileña afincada en Malaga “Eva de la Jara”.

Videoclip de “Renton” de DJ Moderno

El videoclip de Renton, que ha sido dirigido y editado por syx Estudio (Ximena y Sergio), ha contado con la participación de Carlota Portillo y Jerónimo Moya.