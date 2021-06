Dua Lipa se pasa a los rodeos en el videoclip de “Love Again”

Si ayer estuvisteis atentos a nuestra web, os trajimos novedades de Dua Lipa en forma de un nuevo single titulado Can They Hear Us, pero la cantante ha querido que sea un fin de semana repleto de novedades para sus fans y también ha estrenado un nuevo videoclip para Love Again, una de las canciones extraídas de su último disco Future Nostalgia publicado el año pasado.

En este videoclip, podemos ver a Dua Lipa vestida de vaquera y montando un toro mecánico rodeada de cowboys maquillados como payasos, todo bastante surrealista, al menos en cuanto a imagen. Os dejamos con el vídeo a continuación: