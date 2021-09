Ed Sheeran estrena “Shivers” y su videoclip como nuevo adelanto de su próximo disco

Canción: Shivers

Artista: Ed Sheeran

Pertenece a: Shivers es la tercera canción que escuchamos del quinto álbum de Sheeran, =, que saldrá el 29 de octubre.

Sobre la canción: “Escribí este tema tan pronto como terminó la gira en una granja alquilada en Suffolk donde habíamos montado un estudio durante un par de semanas para ver qué sucedía”, explica Sheeran.



“Fue escrita en el transcurso de 3 días, lo cual es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial para equivocarme. Originalmente estaba destinada a ser el primer single, pero no veía un mundo donde existieran Bad Habits si no saliera en el verano. Los escalofríos siempre me han parecido más otoñales”, añade.

¿Hay videoclip? Sí, un surrealista videoclip dirigido por Dave Meyers. y que ya podemos ver a continuación.