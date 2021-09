Efterklang estrena su nueva canción “Hold Me Close When You Can”

El trío de dream pop Efterklang ha lanzado su nueva canción Hold Me Close When You Can, acompañada de un conmovedor videoclip que fue creado en colaboración con fanáticos y oyentes de todo el mundo.

Sobre la canción

Hold Me Close When You Can fue publicada primero a través de la plataforma Efterklang Developed en mayo de 2021. Hermosa, elocuente y tremendamente sentimental, marca un momento sorprendente en Windflowers.

El vocalista Casper Clausen ideó los acordes y la melodía durante una prueba de sonido de radio en Bruselas en enero de 2020, donde su compañero de banda Rasmus Stolberg escuchó de inmediato su potencial. El fragmento se guardó como una nota de voz, y la banda trabajó en la estructura y la instrumentación en el estudio, completando con el miembro de la banda Christian Balvig en vivo en los arreglos de cuerdas. En la canción, la voz de Casper suena frágil pero llena de poder al mismo tiempo. “Es una canción muy emotiva y todavía me llega“, afirma el propio Mads Brauer de Efterklang.

Sobre el videoclip

Durante cinco días, fans y amigos fueron invitados a colaborar mediante el uso de sus ojos y cámaras a reaccionar a la canción mientras la escuchaban. En total participaron más de 800 personas de 49 países diferentes, y sus fotos ahora forman el video musical, que Matt Felstead ha editado mientras que todos los que contribuyeron comparten el crédito del director del video.

Fue creado a través de Efterklang Developed, una aplicación que la banda creó con la agencia creativa de Londres MARRIAGE, con el propósito de acercar a los oyentes a su música. “El video no trata de presentar nuestra música de la manera más impresionante y llamativa, se trata de colaborar. Es algo que nos damos cuenta que se ha convertido en un centro de cómo operamos como banda. Queremos crear junto con los oyentes y los asistentes a los conciertos, y seguimos buscando nuevas formas de hacerlo”, afirman.

Efterklang Developed permite a los oyentes escuchar una nueva canción por primera vez antes de su lanzamiento oficial y responder a ella tomando fotos mientras se reproduce la canción. “Nos encantó la simplicidad y la simetría de la misma, y ​​estábamos emocionados de ver cómo la gente interpreta la música a través de su propia realidad. Fue increíble ver lo que todos se dieron unos a otros”, dice Efterklang sobre el video.

Efterklang – Hold Me Close When You Can (videoclip)

¿Y qué sabemos de su próximo disco?

Windflowers se publicará el 8 de octubre a través de City Slang, y os dejamos el tracklist al completo a continuación:

1. Alien Arms

2. Beautiful Eclipse

3. Hold Me Close When You Can

4. Lady Of The Rocks

5. Dragonfly

6. Living Other Lives

7. Mindless Center

8. House On A Feather

9. Åbent Sår (Feat. The Field)