El Último Vecino estrena videoclip para su nueva canción “Nostalgia”

El Último Vecino acaba de publicar el videoclip para su nueva canción Nostalgia, tema que lanzaba hace una semana y que él mismo describía un renacimiento a nivel artístico: ”Primero, el motivo por el que hago canciones. Una vez, hablando con un amigo, vimos claro que hay gente que hace canciones porque se le da bien, por moda, otras porque les llama el proceso en sí y otras porque dicen que quien canta, su mal espanta; yo soy de estos últimos. La segunda es contar cómo me siento ahora, cómo me siento justo antes de sacar estas nuevas canciones. No me sentía con tantas ganas de enseñar música desde justo antes de editar el primer disco. Esto no es nueva música, esto es un renacimiento. Quizá me equivoque pero me da la sensación de que cuando pierdes el miedo, abrazas y aceptas tus influencias como propias tu mensaje cobra mucho más poder. ¡Vuelvo a creer en mi por fin!“.

Esas influencias beben en este caso de la obra de Adrienne Salinger: ”Cuando vi un artículo sobre el libro ‘In My Room: Teenagers in Their Bedrooms’ de Adrienne Salinger pensé que ya lo teníamos.” comenta Gérard Alegre, aka El Último Vecino.

Puedes ver el videoclip a continuación.

EL ÚLTIMO VECINO – NOSTALGIA