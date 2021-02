Escuchando Elefantes estrena videoclip para “La Estrella”

Escuchando Elefantes están de vuelta con La Estrella, canción perteneciente a su nuevo disco ¿Por qué siempre cantáis en inglés? (Music Bus), que publicaron el pasado viernes.

Como ellos mismos cuentan, La Estrella es “una de las canciones más especiales para nosotros de este disco, y su significado va más allá de lo que la letra dice. De alguna manera, nos conecta a todos en un espacio suspendido en el tiempo. Grabando el videoclip hemos podido ir a lugares que nunca habíamos visitado. Esperamos que disfrutéis de la canción y del video tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolos”.

¿Por qué siempre cantáis en inglés? es el primer álbum en castellano de Escuchando Elefantes. Y no sólo es el primer disco en castellano de la banda, sino el conjunto de canciones más trabajado del dúo gallego. Con él se afianzan como power duo de baterías rotundas y guitarras desgarradas, que apoyan a dos voces que se entremezclan y entonan con la fuerza de un himno. Partiendo de esta premisa, el dúo gallego más do it yourself del panorama pop-rock (composición, letras y producción propias) nos regalan once temas que fluyen entre pasajes de energía máxima y estados de reposo, siendo los juegos de dinámica en instrumental y voces lo que marca el ritmo. En esencia, una obra cargada de simbolismo y metáforas sobre la vida, la muerte y el renacer en el tiempo y en el espacio,

Aquí las canciones son las protagonistas y la composición está al servicio de unas melodías cautivadoras. El equilibrio entre lo bonito y lo valiente es la premisa de las letras de este disco. Y las voces, guitarras y baterías son la base de unos temas que se arropan con sonidos envolventes de sintetizadores y cuerdas. Por si fuera poco, con una producción cuidadísima, obra de Sílvia y Carlos, responsables también de sus cuidados videoclips.

En La Estrella, Sílvia y Carlos hablan de la sutileza y la belleza de lo efímero en contraste con la oscuridad. De la constante búsqueda del equilibrio para crear tras la destrucción. Intenta reflejar la experiencia humana desde su aspecto más espiritual, entendiendo que lo terrenal es necesario para poder llegar a esa parte de tu ser que te conduce a la libertad.

Escuchando Elefantes son dos voces que han llegado a sonar como una: Sílvia Rábade (voz, batería, teclado/sintes), Carlos Tajes (voz, guitarra, bajos, pianos y sintetizadores).

Ahora, descubre y disfruta está nueva etapa de la banda gallega: