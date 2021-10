Estrenamos el nuevo single de Checopolaco, que se enamora de lo que le da la gana en «Madrid, Pekín y el Sáhara»

Estrenamos en exclusiva el vídeo del nuevo single de Checopolaco, el proyecto en solitario del granadino Julián Méndez (bajista de Los Planetas, miembro fundador de Lori Meyers, capitán de Lojasound). Madrid, Pekín y el Sáhara es segundo adelanto de su inminente cuarto álbum, que verá la luz en noviembre a través de Lojasound Records.

Según los Beatles, todo lo que necesitas es amor (hasta 79 veces repiten la palabra amor en “All You Need Is Love”. Tiembla, Lolita). Alejandro Dumas sostenía que si das la impresión de necesitar cualquier cosa, no te darán nada; para hacer fortuna es preciso aparentar ser rico. Checopolaco lo tiene claro: para encontrar el amor es preciso parecer sobrado de amores, así que, de manos, ojos, cerezas o desengaños, se enamora de lo que le da la gana en Madrid, Pekín y el Sahara, su nuevo single, disponible a partir de las 00 en todas las plataformas y que te adelantamos aquí.

Madrid, Pekín y el Sahara es rock and roll y justicia poética. Contundente y cruda, suma un riff imbatible, un deje irónico y un aumento gradual de la intensidad que atrae la energía que aporta. 100% adictiva.

