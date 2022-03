Estrenamos el nuevo videoclip de Rumia: Everything I Did, I Did It Just For You

Rumia es una artista gallega, afincada en Berlín a la que llevamos siguiendo la pista desde que en 2020 publicó su primer EP Reborn. En aquella ocasión pudimos contar con ella en nuestra sección de Nuevos Valores y conocimos de primera mano cómo era el proyecto que tenía entre manos.

Hoy tenemos la oportunidad de estrenar en exclusiva el nuevo videoclip de Rumia, el que acompaña a Everything I Did, I Did It Just For You, la última canción que ha lanzado hasta la fecha y que supone el segundo adelanto de su próximo álbum que estará producido por Manuel Colmenero.

En este nuevo tema, Rumia reflexiona sobre su relación amorosa. Parece que toda esta reflexión ocurre durante una noche de fiesta, una de tantas en las que Rumia intenta olvidar lo mal que lo está pasando con la persona de la que está enamorada. Sin estar segura de si su amor es realmente correspondido por esta persona, le pide que decida si quiere estar con ella o no, antes de que sea demasiado tarde.

Así lo explica ella misma: «Desde pequeña estuve rodeada de música, de la mano de mi padre y mi tío. No tocaban ningún instrumento, pero la música siempre estuvo muy presente en casa. Volviendo a mi álbum y lanzamiento de los primeros sencillos, me inspiré en una de mis primeras relaciones amorosas que tuve hace 10 años. Para mí, el proceso de composición llegó por sorpresa, no esperaba ir en esa dirección, pero parece que algo necesitaba ser visto desde una perspectiva más madura de mí misma. Después de escribir tantas letras (escribí alrededor de 30 canciones para este álbum) me ayudó a ver lo bueno y lo malo de esa experiencia, y en este caso salió lo bueno y me hizo aceptar lo que pasó».

Impulsada por la escena musical de Berlín, las canciones de la gallega han evolucionado en los últimos tiempos hacia paisajes sonoros más sintéticos y electrónicos, sin abandonar nunca los sonidos naturales del piano y la guitarra acústica. Además, sus composiciones se vuelven cada vez más personales e íntimas, narrando historias basadas en sus propias experiencias.

Everything I Did, I Did It Just For You trae consigo una interesante curiosidad y es que se ha lanzado con una colección Rumia NFTs.

Se trata de una colección limitada de NFT de 50 dibujos digitales únicos. Cada uno de ellos representa un personaje diferente de los videos musicales de Rumia. Al poseer un NFT de Rumia, se podrá desbloquear el acceso a contenido exclusivo, eventos virtuales y mucho más. Además, quien interactúe con los nuevos lanzamientos, recibirá los primeros NFT de forma gratuita. Toda la información está en esta web: nfts.fluctuarecords.com