Estrenamos en exclusiva el nuevo videoclip de Leon Impala, ‘Nadie despierta’

Hace un año que Leon Impala publicaron su primer larga duración, El plan, un fantástico trabajo en el que Chema León y Diana Palazón, volcaron todas sus inquietudes artísticas, de manera paralela a su carrera en el mundo de la interpretación. Los ocho cortes que componían el álbum hablaban de sentimientos universales, de la naturaleza y de sus propias inquietudes. Desde un punto de vista enormemente honesto consigo mismos y con lo que el proceso creativo les ha ido enseñando, El plan fue una de las más gratas sorpresas musicales de 2019.

Decíamos que El plan se componía de ocho canciones, pero no es del todo cierto. En el CD (cuya edición, por cierto, fue exquisita y muy cuidada), había una pista escondida al final del disco. Esa pista se llama Nadie despierta y ha sido la elegida para conmemorar el primer aniversario del álbum, acompañándose de un videoclip que hoy mismo estrenamos en exclusiva.

Lo cierto es que, desde su origen, todo el proyecto de Leon Impala está cuidado al detalle. A los videoclips en concreto, Chema y Diana siempre le han dado una especial importancia, como pudimos comprobar en La grieta, en Je t’aime… moi non plus o en Canción del desierto. Por lo tanto, Nadie despierta no podía ser menos.

La pieza que nos ocupa, se estrenó hace una semana en el Festival de Cine de Arnedo, Octubre Corto y es una coproducción entre Skillers Cinematography y Leon Impala Films (proyecto audiovisual del grupo, paralelo al de la propia banda). Su calidad es incuestionable, adentrándose en terrenos más propios del cine experimental. El video, que ha ido horneándose a fuego lento en el último año, está protagonizado por la actriz Irene Anula y el bailarín Roberto Martínez, mientras que de la dirección y el guion se ha encargado la propia Diana. Además, para la imagen y cinematografía, la banda ha contado de nuevo con Sergio Iglesias, con quien ya trabajaron en el videoclip de Je t’aime… moi non plus, incluido en La grieta, el EP que Leon Impala publicaron en 2018

Un año después de su publicación, no es mal momento para revisitar El plan, dejándonos llevar por su ensoñadora propuesta sonora. Sumergirse de nuevo en sus pasajes de Dream Pop y Shoegaze es una magnífica manera de evadirse y despedir, por fin, este 2020.