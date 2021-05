Evripidis and His Tragedies estrena videoclip para “Bitter”

Sangre, sudor y sexo en el cuarto oscuro, así de provocador es el nuevo vídeo de Evripidis and His Tragedies para ‘Bitter‘, el tema en el que colaboraba con Greg Goldberg del dúo queer neoyorkino The Ballet. Así, el que fuera su cuarto adelanto de su aclamado disco ‘Neos Komos‘ recrea ahora la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Así, el protagonista del vídeo, que es el propio griego, interpreta un chico en búsqueda de sexo y cariño acaba encontrándose de bruces con un asesino despiadado. Así se enfrentará al dolor, a la oscuridad, a las drogas y a la catarsis final en un vídeo dirgido por Impresiones de lujo, con guiños a la obra de Ken Russel, Almodóvar o Kenneth Anger.

‘Bitter‘, el tema al que acompaña, era una oda a la amargura, a la decepción y al fracaso. A abrazar la catástrofe y mirar a los ojos a un Cupido que es solo un bromista. Al igual que el asesino en serie, la búsqueda de estos sentimientos es una caja de Pandora que Evripidis decidirá, o no, abrir.

Un vídeo que sirve además para anunciar su fecha de presentación de ‘Neos Kosmos‘ en la sala madrileña Maravillas, en la que ofrecerá un show el 6 de junio, para el que las entradas ya están a la venta, una oportunidad de oro para bailar y disfrutar de las historias y personajes que visten las historias de nuestro artista griego favorito.