A solo una semana de la salida de Parc, Ferran Palau adelanta el videoclip de la canción que da nombre al disco, y que al mismo tiempo, es la encargada de clausurarlo, de cerrar el viaje por su universo particular.

El videoclip es una excelente representación de todo aquello de lo que Ferran Palau es fan, seguidor, entusiasta y por supuesto, defensor. Un homenaje a los cuerpos no normativos y a la diversidad sexual y de género, pero donde también caben ovaciones al mundo del skate y guiños a las mejores películas de terror de la historia.

De esta manera, encontraremos la versión LGTBIQ+ de las mellizas de El Resplandor, pero con estilo skater en vez de con vestidos de seda, haciendo un meta homenaje a través de su maquillaje a Pennywise, el payaso de IT. Los seguidores de Pesadilla en Elm Street detectarán rápidamente las referencias a lo largo del videoclip: el guante de Freddy Krueger que emerge del agua, un alter ego de Johnny Deep tumbado en la cama, interpretado en el videoclip por Aleixo El niño de fuego, que representa un alma atrapada entre los monstruos y asesinos de las películas de terror. En este universo no podía faltar la máscara de Jason, que Aleixo se apropia para representar su versión de Viernes 13, ironizando la mirada hostil que la sociedad le brinda a él y a su condición. También encontramos la lectura contorsionista de la niña de The Ring, así como al propio Ferran Palau, que se desdibuja por momentos en Jordi Vilches. Pero quizás las apariciones más emotivas las encontramos en el personaje de Leo (hijo de Ferran Palau), que se interpreta a sí mismo y en Norma, el personaje queer inspirado en The Rocky Horror Picture Show y que más tarde aparece caracterizada como la recientemente desaparecida SOPHIE, a la cual Ferran Palau admira.

En definitiva, una combinación de referentes que han sido vitales para que el universo de Ferran Palau se construyese y cobrase vida, como si de uno de los personajes de sus películas favoritas se tratase. El videoclip, que está dirigido por Oriol y Marc Guanyabens y producido por Fractal 7, es una pequeña obra de arte, el guilty pleasure y la fantasía de Ferran Palau, su secreto.

¡Disfrutadlo a continuación!