Field Music estrena videoclip para la cósmica “Orion From the Street”

Field Music recientemente compartió su nueva canción cósmica, en más de un sentido, Orion From the Street y ahora tiene un video cortesía del miembro de la banda en directo Kev Dosdale. El video animado comienza con una escena en el salón del cantante Peter Brewis antes de que la cámara salga por la ventana para llevarnos a un extraño viaje de ensueño por los alrededores de Sunderland, interponiendo elementos que podrían estar relacionados con el diseño de la portada de su próximo disco, que aún no han anunciado oficialmente.

En cuanto al vídeo, Peter Brewis ha afirmado que “tenía un collage animado en mente, algo que quedaría bien junto con la canción y que pudiera hacer un recorrido por la memoria a través de imágenes independientes: películas, fotografías y dibujos. Proporcioné las imágenes y Kev hizo todo el trabajo real (“que es un poco como funciona la banda!)“.

Y el resultado ya podemos disfrutarlo aquí: