FKA twigs regresa con el videoclip hipnótico de «Love Crimes» y anuncia su gira mundial Body High Tour

La británica FKA twigs no da tregua. Apenas un año después de cerrar su última serie de conciertos, la artista ha anunciado la Body High Tour, que arrancará en marzo de 2026 y recorrerá Norteamérica, Europa y Reino Unido. La noticia llega acompañada del estreno de un nuevo videoclip para Love Crimes, uno de los temas incluidos en Eusexua Afterglow, su proyecto más reciente. Dirigido por Jordan Hemingway, responsable de casi todas las piezas visuales de esta etapa, el vídeo refuerza la estética oscura y futurista que caracteriza el universo de twigs, con un despliegue de imágenes que se mueven entre el rave y el surrealismo.

El lanzamiento de Love Crimes no es casual: Eusexua Afterglow apareció el pasado noviembre como una expansión de Eusexua, el álbum que le ha valido a twigs su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Dance/Electrónico. Según NME, este proyecto es “un testamento palpitante al pop experimental”, inspirado en la escena techno de Praga y en la búsqueda de escapismo personal. El videoclip de Love Crimes se suma a una serie de visuales que incluyen Hard y Predictable Girl, todos ellos bajo la mirada de Hemingway. La artista también prepara su actuación en Coachella 2026, consolidando un año que promete ser clave en su carrera.

La gira contará con invitados de lujo: Yves Tumor, Eartheater, Tokischa y Brutalismus 3000 se unirán en distintas fechas, aportando diversidad sonora y reforzando la idea de que twigs se mueve en un ecosistema musical abierto y experimental. Con paradas en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el O2 Arena de Londres o el Velodrom de Berlín, la Body High Tour se perfila como uno de los eventos imprescindibles de 2026.

Una carrera marcada por la innovación y la reinvención constante

FKA twigs, nacida como Tahliah Debrett Barnett en 1988, comenzó su trayectoria como bailarina antes de lanzarse a la música. Su debut con el EP EP1 en 2012 llamó la atención por su mezcla de electrónica minimalista y R&B etéreo. Dos años más tarde publicó LP1, su primer álbum de estudio, que la situó como una de las voces más innovadoras del pop alternativo, con temas como Two Weeks que mostraban su capacidad para fusionar sensualidad y experimentación. En 2015 llegó el EP M3LL155X, un trabajo breve pero contundente que reforzó su reputación como artista visual y conceptual.

El segundo álbum, Magdalene (2019), supuso un giro más íntimo y emocional, con canciones como Cellophane que exploraban vulnerabilidad y resiliencia. Tras un paréntesis, twigs regresó en 2022 con la mixtape Caprisongs, un proyecto más ligero y colaborativo que incluyó el single Tears in the Club junto a The Weeknd. En 2025 sorprendió con Eusexua, un álbum inspirado en la cultura rave europea, seguido rápidamente por Eusexua Afterglow, que amplía su universo sonoro y visual. Con cuatro álbumes de estudio, una mixtape y varios EPs, twigs ha construido una discografía que combina riesgo artístico con reconocimiento crítico, incluyendo nominaciones al Mercury Prize y a los Grammy.

Lo que distingue a twigs es su capacidad para reinventarse sin perder coherencia. Cada proyecto abre nuevas puertas: del R&B futurista de sus inicios al techno-pop expansivo de Eusexua, pasando por la vulnerabilidad de Magdalene. Su carrera es un ejemplo de cómo la música puede ser un espacio de exploración total, donde sonido, imagen y performance se funden en una propuesta única. Con la Body High Tour y el impacto de Love Crimes, twigs confirma que sigue en la vanguardia, desafiando etiquetas y consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes de la última década.

