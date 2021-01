Fleet Foxes lanzan un vídeo para “I’m Not My Season”

¿Cómo se os ocurre un vídeo para un disco tan tranquilo como Shore de Fleet Foxes? Pues posiblemente pocas cosas tan bonitas como la actuación que Robin Pecknold hace en la St. Ann & the Holy Trinity Church de Brooklyn, Nueva York. Ese fue el escenario del Very Lonely Solstice Livestream, el pasado solsticio de invierno (21 de diciembre), del que ahora nos comparten un vídeo interpretando I’m Not My Season.

El grupo ya ha compartido videoclips más convencionales para dos temas del que es su cuarto álbum, concretamente para Sunblind y Can I Believe You. Shore fue lanzado digitalmente en el equinoccio de otoño (22 de septiembre) aunque su edición física llegará finalmente este 5 de febrero.

Podéis ver el nuevo vídeo aquí:

FLEET FOXES – I’M NOT MY SEASON

Procedentes de Seattle, los Fleet Foxes se destacan por su sonido campestre y rico de armonías vocales, modelado a partir de artistas imperecederos de los sesenta como Bob Dylan, Neil Young, The Zombies y The Beach Boys. La banda tomó forma en 2006, combinando elementos del pop barroco con el folk británico y el rock clásico. Al cabo de unos pocos shows, el conjunto había logrado generar un interés substancial por parte de varias discográficas, y llamado la atención de Phil Ek, un productor local que previamente había realizado discos para Built To Spill y The Shins. Ek trabajó con la banda en el EP Sun Giant, que fue editado por Sub Pop Records en la primavera de 2008. El verano siguiente vería la luz el álbum debut homónimo del grupo. Desde entonces, tres trabajos más: Helplessness Blues (2011), Crack-Up (2017) y Shore (2020).

Fleet Foxes (2008)

Helplessness Blues (2011)

Crack-Up (2017)

Shore (2020)

