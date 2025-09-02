Fontaines D.C. se despide de «Romance» con un videoclip para «Desire» que es puro deseo y distorsión

Fontaines D.C. ha puesto el broche final a la era Romance con el lanzamiento del videoclip oficial de Desire, una pieza visual que encapsula la intensidad emocional y estética de su último álbum. Dirigido por Aube Perrie, el vídeo combina imágenes en vivo de sus conciertos en el Alexandra Palace de Londres con escenas surrealistas protagonizadas por el inquietante personaje de pasamontañas verde que ya vimos en Starburster, interpretado por el propio Grian Chatten.

La banda irlandesa ha utilizado este lanzamiento como cierre simbólico de una gira que los llevó por escenarios masivos como Finsbury Park y Wythenshawe Park, culminando con un show junto a Kneecap en Belfast el pasado 29 de agosto. El bajista Conor Deegan III compartió en Instagram una emotiva reflexión sobre el tour, describiéndolo como “162 pedazos de romance” que el público ayudó a recomponer.

Desire forma parte de Romance, editado por XL Recordings en agosto de 2024, y ha sido producido por James Ford, con la participación de músicos como Emma Smith, Laura Moody y Richard Jones. Con este lanzamiento, Fontaines D.C. no solo cierra un capítulo, sino que reafirma su lugar como una de las bandas más relevantes del momento.

De Dublín al mundo: Fontaines D.C. y su ascenso imparable en el post-punk moderno

Desde las calles de Dublín hasta los escenarios más prestigiosos del circuito internacional, Fontaines D.C. ha trazado una trayectoria fulminante desde su formación en 2017. Integrada por Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell y Conor Curley (guitarras), Conor Deegan III (bajo) y Tom Coll (batería), la banda se dio a conocer por su devoción a la poesía y una estética cruda que revitaliza el post-punk con una sensibilidad contemporánea. Su debut Dogrel (2019) fue aclamado como Álbum del Año por Rough Trade y BBC Radio 6 Music, y nominado al Mercury Prize y al Choice Music Prize. Con A Hero’s Death (2020), grabado en plena gira, lograron una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Rock, consolidando su reputación como una de las propuestas más sólidas del indie europeo.

En 2022, Skinty Fia marcó un punto de inflexión: fue su primer número uno en las listas británicas y les valió el Brit Award como Mejor Acto Internacional. El disco exploró la identidad irlandesa desde el exilio, con una producción más atmosférica y letras introspectivas. Su cuarto álbum, Romance (2024), editado por XL Recordings, ha sido descrito como su trabajo más ambicioso y experimental, con singles como Starburster, Favourite y In the Modern World que muestran una evolución sonora hacia terrenos más electrónicos y densos. Con cada lanzamiento, Fontaines D.C. no solo refuerza su lugar en la vanguardia del rock alternativo, sino que redefine lo que significa ser una banda de guitarras en el siglo XXI.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.