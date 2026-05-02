Foo Fighters desatan un apocalipsis zombi en el salvaje videoclip de “Spit Shine” dirigido por Dave Grohl

Los Foo Fighters vuelven a demostrar que, casi tres décadas después de su debut, siguen encontrando nuevas formas de divertirse, sorprender y, de paso, pringarse de sangre hasta las cejas. Su nuevo videoclip para “Spit Shine”, dirigido y escrito por Dave Grohl, es una pequeña película de serie B en la que la banda se enfrenta a una horda de zombis mientras toca ante un enorme mural de Lemmy. El resultado es tan gore como divertido, una pieza que encaja a la perfección con el espíritu directo y musculoso de Your Favorite Toy, el disco del que forma parte.

El vídeo, además, tiene un toque familiar: Harper, hija de Grohl, ha participado tanto en el casting como en la interpretación, reforzando esa sensación de proyecto casero llevado al extremo. “Spit Shine” se suma así a los singles ya publicados del álbum, como “Asking For A Friend”, “Of All People” o “Caught In The Echo”, consolidando la línea más cruda y acelerada que la banda ha recuperado en esta etapa.

La presentación del tema llega en plena actividad promocional. Los Foo Fighters pasaron recientemente por Saturday Night Live UK, donde estrenaron en directo “Caught In The Echo” y “Child Actor”, y protagonizaron un sketch junto a Jimmy Fallon y Nicola Coughlan que volvió a demostrar la capacidad de Grohl para robar planos sin despeinarse. También se dejaron ver por Londres durante la fiesta de lanzamiento del disco, apareciendo por sorpresa mientras un fan se atrevía con un karaoke de “Monkey Wrench”.

Foo Fighters, del proyecto en solitario de Dave Grohl a un gigante del rock moderno

Desde su nacimiento en 1994 como proyecto personal de Dave Grohl tras la disolución de Nirvana, los Foo Fighters han construido una de las carreras más sólidas del rock contemporáneo. Con discos clave como The Colour and the Shape, There Is Nothing Left to Lose o Wasting Light, la banda ha sabido combinar melodías inmediatas, guitarras afiladas y un espíritu de directo que se ha convertido en su sello. A lo largo de los años, han superado cambios de formación, tragedias personales y la presión de mantenerse relevantes en un panorama cambiante. Su discografía, repleta de himnos como “Everlong”, “Best of You” o “The Pretender”, demuestra una capacidad única para conectar con distintas generaciones. Con Your Favorite Toy, los Foo Fighters reivindican de nuevo su versión más cruda y urgente, recordando por qué siguen siendo una referencia imprescindible del rock mundial.

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