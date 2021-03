Future Islands -por fin- lanza videoclip de Glada

Glada se desprende del sexto álbum de estudio de la banda As Long As You Are, lanzado en octubre del año pasado. Lo que convierte en algo especial al video es que fue dirigido por Julia Regnarsson, pareja del frontman Sam Herring. No sabemos por qué Future Islands tardaron tanto tiempo en lanzar el video de tan buena canción, pero la espera ha valido la pena.

La temática del video es mostrar la vida en el campo de Suecia -y, de paso, darnos un poco de envidia- con los padres de Julia como protagonistas. Sam nos comenta que “se filmó en la primavera, verano y en el pasado invierno. Para mí, lo más importante, fue que captura ese lugar en la canción, que es lo que quería compartir, en primer lugar”. Julia agrega que “Glada es una canción que fue escrita acerca del lugar exacto en el que estoy ahora mismo en cuarentena, con mis padres”.

El resultado audiovisual te hace sentir, como esperaban, justo en ese lugar. Sin más, os dejamos con el video: