Ginebras, la banda más colorida del panorama nacional, acaban de lanzar el delirante videoclip de Cosas Moradas, uno de los temas más aplaudidos de su primer disco. Desde que lanzaran ‘Ya dormiré cuando me muera’ (Vanana Records, 2020) el pasado mes de septiembre, nada se le resiste al fenómeno musical de la temporada. La canción es una divertidísima enumeración de todas aquellas cosas moradas que se les ocurrieron a Magüi, Sandra, Raquel y Juls mientras la componían. Todo un viaje por símbolos, marcas, acontecimientos o personajes que se convierten casi en un juego cuando la escuchamos y tratamos de averiguar dónde está el morado en cada frase.

Para el videoclip, Ginebras han contado de nuevo con la productora Villa Valencia, responsables también del video de su primer gran hit, ‘La Típica Canción‘. La historia arranca cuando Magüi es atropellada y viaja hasta ese mundo onírico junto al resto de sus compañeras para realizar su particular homenaje al color morado y a su simbolismo. Con cameos de amigas del grupo como Percebes y Grelos, ELYELLA o Andrea Compton, la purpurina y la fantasía se imponen en esta hilarante concatenación de ‘Cosas Moradas’. Además, Ginebras han lanzado junto al videoclip una edición especial limitada de merchandising de ‘Cosas Moradas’ ya disponible en la tienda online de Vanana Records. La camiseta o la tote bag con las cuatro Ginebras de color, evidentemente, morado, serán el complemento imprescindible este verano para cualquier fan emergente del grupo.

Por otro lado, Ginebras siguen confirmando nuevas fechas de presentación de Ya dormiré cuando me muera. Su química sobre el escenario convierte siempre sus conciertos en una auténtica fiesta. Descubre abajo todas las fechas.

Magüi, Sandra, Raquel y Juls ya tienen nuevo grito de guerra. ¡Cosas Moradas, purpurina en la cara!

YA DORMIRÉ CUANDO ME MUERA | TOUR 2021

24 abril | Murcia | Auditorio Víctor Villegas | Entradas

15 mayo | Madrid | Teatro Circo Price | Entradas

22 mayo | Salamanca | CAEM | Entradas

29 mayo | Cascante | Estaciones Sonoras SOLD OUT!

13 junio | Granada | Granada Alive | Entradas

7 agosto | Fuengirola | Luna Sur Festival | Entradas

9 octubre | Santander | On Sessions Centro Botín | Prox. a la venta

22-23 octubre | Valencia | Festival Love to Rock | Entradas

19 noviembre | Cáceres | Gran Teatro | Prox. a la venta

20 noviembre | Badajoz | Teatro López de Ayala | Prox. a la venta