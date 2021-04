Girl In Red estrena videoclip para “Serotonin”

Mañana viernes 30 de abril saldrá a la venta el nuevo disco de Girl In Red, If I Could Make It Go Quiet, y para celebrarlo, la artista realmente llamada Marie Ulven ha estrenado el videoclip para Serotonin, canción que publicó recientemente y que ya os presentamos aquí.

Se trata de un videoclip de estilo bastante casero y desenfadado, con una importante presencia del color rojo, como no podía ser de otro modo, a través de numerosos globos, y que fue dirigido por la propia Ulven con la ayuda de sus colaboradores habituales Martin Bremnes e Isak Jensen.

Un genial aperitivo antes de que mañana podamos, al fin, escuchar el esperado LP debut de Girl In Red.