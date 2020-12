Glass Animals estrenan videoclip para “Tangerine”

Glass Animals lanzaron su más reciente disco Dreamland hace unos pocos meses, en agosto, y poco a poco sigue presentando singles y videoclips de algunas de sus canciones, en este caso Tangerine.

Para esta ocasión, han optado por una idea divertida, un viaje en coche por una familia interpretada al completo por el cantante Dave Bayley, que hace de padre, madre e incluso bebé, y que nos cuenta así la idea.

“Todos nacemos ingenuos, curiosos, juguetones, abiertos y vulnerables, pero con el tiempo esas partes de nosotros pueden decrecer, a veces demasiado, hasta el punto en que toda esa alegría y curiosidad infantil desaparece excepto por un pequeño destello que aparece muy raramente, como un fantasma en los ojos“, afirma.

“Tengo que agradecer enormemente al director David Wilson por este videoclip. Hablamos sobre ese tema y se le ocurrió una narrativa hermosa y cíclica para este video. Me enamoré de ella cuando me contó la idea, pero estaba petrificado por tener que actuar. Siempre he odiado la idea de hacer cualquier tipo de “actuación”, por pequeño o sutil que sea el papel, pero estaba seguro de que podía hacerlo, y tengo que decir que me divertí mucho haciéndolo“, concluye.

GLASS ANIMALS – TANGERINE