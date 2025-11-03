Green Day celebra el caos con un homenaje visual a la era «Saviors» en el videoclip de «Suzie Chapstick»

Dos años después de anunciar Saviors, su decimocuarto álbum de estudio, Green Day lanza el videoclip de Suzie Chapstick, una cápsula de recuerdos que encapsula la intensidad, el desorden y la energía que han definido esta etapa de la banda. El video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, recorre desde las primeras sesiones en el estudio hasta los ensayos y momentos detrás de cámaras de su extensa gira mundial de 87 fechas. Es, como ellos mismos lo describen, “una mirada a todo el caos (y todo lo demás)”.

Saviors, lanzado en enero de 2024 tras el potente single The American Dream Is Killing Me, recibió elogios por su capacidad de conectar con el espíritu de discos icónicos como Dookie y American Idiot. Según NME, el álbum representa una declaración de que Green Day sigue en pie, sin perder su esencia crítica y provocadora. El disco fue nominado al Grammy como Mejor Álbum de Rock y coincidió con el 30º aniversario de Dookie y el 20º de American Idiot, reforzando su legado en la historia del punk rock.

Además del videoclip, la banda presentó en septiembre el tráiler de New Years Rev, una comedia inspirada en sus primeros años de gira. Protagonizada por Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust, la película narra el viaje de tres jóvenes que creen haber conseguido un puesto como teloneros de Green Day en Nochevieja. El film tuvo su estreno mundial en Toronto y añade una nueva capa narrativa al universo creativo del grupo.

De garaje californiano a íconos del punk rock global

Formados en Berkeley, California, en 1987, Green Day comenzó como parte de la escena punk local con el nombre Sweet Children, antes de adoptar su nombre definitivo. Su primer álbum, 39/Smooth, llegó en 1990, pero fue Dookie (1994) el que los catapultó al estrellato internacional. Con más de 20 millones de copias vendidas, el disco se convirtió en un referente del punk pop noventero, gracias a himnos como Basket Case, When I Come Around y Longview. La banda, compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, consolidó su estilo con una mezcla de guitarras crudas, letras irónicas y una actitud irreverente.

En 2004, Green Day reinventó su narrativa con American Idiot, un álbum conceptual que criticaba la política estadounidense post-11S. El disco no solo ganó un Grammy, sino que se convirtió en un musical de Broadway y en el álbum de rock más exitoso del siglo XXI según la Official Charts Company del Reino Unido. Desde entonces, han lanzado trabajos como 21st Century Breakdown, Revolution Radio y Father of All…, manteniéndose activos y relevantes. Saviors representa una síntesis de su evolución: un regreso a sus raíces con la madurez de tres décadas de carrera. Su capacidad para adaptarse sin perder su esencia los mantiene como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.

