Guns N’ Roses estrenan un vídeo generado por inteligencia artificial para «The General»

La banda de rock Guns N’ Roses ha lanzado un nuevo vídeo para su canción The General, que fue publicada como cara B de su sencillo Perhaps en diciembre de 2023. El vídeo, producido con el director creativo Dan Potter del estudio londinense Creative Works, combina imágenes en vivo con secuencias animadas que fueron creadas con inteligencia artificial.

Según el comunicado de prensa de la banda, el vídeo “se sumerge en el subconsciente de un niño que se enfrenta a los monstruos de los recuerdos oscuros de su infancia, difuminando los mundos en el proceso”. El resultado es algo diferente a lo que la banda ha hecho antes y continúa una larga tradición histórica de visuales audaces de Guns N’ Roses.

The General y Perhaps fueron originalmente demos inéditos grabados durante las sesiones de Chinese Democracy. La banda anticipó The General en agosto de 2023, antes de estrenarla en directo en un concierto en Los Ángeles. La canción generó mucha expectación entre los fans, que la escucharon por primera vez en un ensayo previo a un concierto en Tel Aviv en 2023. Sin embargo, la canción se filtró en agosto de 2023, después de que se hiciera disponible accidentalmente en máquinas de discos digitales TouchTunes en bares estadounidenses, tras lo que su lanzamiento se retrasó hasta octubre.

