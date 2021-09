Halsey estrena un sangriento videoclip para “I am not a woman, I’m a god”

Halsey estrena el videoclip para su reciente single I am not a woman, I’m a god.

Sobre la canción

Aparece en su último trabajo, If I Can’t Have Love, I Want Power, que publicó recientemente tras grabar con Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails.

Sobre el videoclip

Dirigido por Dani Vitale, el vídeo nos muestra a la cantante mientras se desarrollan destellos de luces estroboscópicas y se vierte sangre, mucha sangre.

Videoclip: Halsey – I am not a woman, I’m a god

