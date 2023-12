Hanz Ruíz presenta el videoclip de «Canciones», tema de su recién publicado «Marengo»

El barcelonés Hanz Ruíz presenta el videoclip de Canciones, el único tema de su recién publicado EP Marengo que no utilizó como avance para presentar, al público, su trabajo. «Marengo es un tipo de gris, pero también un estado de ánimo», declara Hanz Ruíz.

Y es que en eso se basa su recién estrenado EP, denominado Marengo, en estados de ánimo. También en una clara filosofía. «Hazlo tú mismo», el famoso DIY (do it yourself). A veces sobrevalorado, a veces infravalorado. Pero siempre con el estado de ánimo por las nubes porque hacerlo todo, uno mismo, no es poco trabajo.

Y Marengo atiende a esta filosofía, pero con matices. El disco ha sido supervisado, mezclado y masterizado por Carlos Manzanares en El Tercero Studios. Además, Hanz, se ha rodeado de grandes músicos para realizar este álbum. Teniendo a los teclados a Mario Coloma y al bajo a Lluís Borrell, ambos miembros de Alizzz y de CUROS.

Guiado por esta filosofía de autoproducción, y rodeándose de amigos cercanos con los que poder contar. Hanz Ruíz se afianza un elenco de profesionales que le asesora para la realización de este trabajo, Ignasi Mir y Joel Llauradó le guían en el camino de la autoproducción del disco. Para la portada y las animaciones visuales ha contado con Mike Fernández. También han colaborado en esta tarea, el diseñador Max Gener, la creativa Alba Ruíz y la estilista Xènia Soler, aportando una visión diversa y multidisciplinar al proyecto.

Este EP se compone de 4 canciones en las que su creador juega mezclando sonidos vanguardistas con estilos indie, rock y pop electrónico. Prueba de ello son los tres singles que fue lanzando como avances de este proyecto que, con esta última incorporación, forman este disco de 4 pistas. El primer lanzamiento fue Demasiado Tiempo, le siguió No Te Falta Nada y Regalo. Y cierra el trabajo esta última pista que se presenta ahora en forma de…

Canciones, el videoclip

El videoclip de Canciones está dirigido por Xavi Souto, quien captura a la perfección la esencia de la canción plasmándola ante la cámara de forma fiel a su late motiv.

La vida perra del artista emergente es el argumento de esta canción interpretada junto a Marta Berlín: pequeños conciertos sin éxito, lucha económica, y los típicos momentos de escasez creativa, entre otras batallas. Eso es lo que plasma el director en este cortometraje, pero con buen sentido del humor y a la vez, mostrando que hay luz al final del túnel a través de la inspiración.

No hay duda que para avanzar, hay que ir por el lado optimista.