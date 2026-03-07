Harry Styles se convierte en héroe de acción en “American Girls”, un videoclip explosivo que acompaña el lanzamiento de «Kiss All The Time. Disco, Occasionally»

El nuevo videoclip de Harry Styles, “American Girls”, es una declaración de intenciones: el británico abraza sin complejos la estética del cine de acción para celebrar la llegada de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, publicado el viernes 6 de marzo de 2026. En el vídeo —dirigido por James Mackel y presentado como si Styles fuese el protagonista de una superproducción— lo vemos pilotar una moto a toda velocidad, deslizar un deportivo bajo un tráiler, esquivar minas en pleno desierto y ejecutar un salto acrobático contra un atardecer de película. Todo ello acompañado por dos especialistas que lo ayudan a construir esa fantasía de héroe improbable que juega con humor y espectacularidad.

En una conversación con Zane Lowe previa al lanzamiento del disco, Styles explicó que “American Girls” es, en realidad, una canción mucho más íntima de lo que su envoltorio sugiere. “Es una canción bastante solitaria en muchos sentidos”, confesó, inspirada en ver cómo sus tres amigos más cercanos se casaban mientras él seguía navegando la vida desde la soltería. “Hay una magia cuando encuentras a la persona adecuada, incluso si implica incertidumbre y riesgo”, añadió. Esa mezcla de vulnerabilidad y espectáculo visual define a la perfección esta nueva etapa del artista.

El lanzamiento coincide con un momento especialmente activo para Styles. Anoche presentó Kiss All The Time. Disco, Occasionally al completo en su concierto “One Night Only” en el Co‑op Live de Manchester, un show que podrá verse este domingo en Netflix bajo el título One Night In Manchester. Además, el músico ha explicado recientemente por qué ha optado por residencias en varias ciudades en lugar de una gira mundial tradicional, citando la influencia que tuvo en él ver a Radiohead en Berlín y la necesidad de reencontrarse con el directo desde un lugar más sostenible.

Con “American Girls”, Styles vuelve a demostrar que su magnetismo no depende solo de la música: también de su capacidad para construir universos visuales que amplifican sus canciones y las convierten en pequeñas piezas de cultura pop. El videoclip es un guiño divertido al cine de acción, pero también un recordatorio de que, detrás del espectáculo, sigue habiendo un artista que escribe desde la emoción y la observación íntima.

Harry Styles, de ídolo global a arquitecto de su propio universo artístico

Desde su debut en One Direction, Harry Styles ha recorrido un camino que pocos artistas pop logran transitar con tanta naturalidad. Su primer álbum en solitario, Harry Styles (2017), ya apuntaba hacia un sonido más clásico y rockero, mientras que Fine Line (2019) lo consolidó como una superestrella global con ambición estética y emocional. Harry’s House (2022) lo llevó a un terreno más cálido y doméstico, ampliando su paleta sonora y ganando premios como el Grammy a Álbum del Año. Paralelamente, ha desarrollado una carrera cinematográfica en títulos como Dunkirk o Don’t Worry Darling, y ha construido una identidad pública marcada por la fluidez estética, el carisma y una sensibilidad pop que rehúye lo obvio. Con Kiss All The Time. Disco, Occasionally (2026), Styles abraza una etapa más luminosa y expansiva, reafirmándose como uno de los artistas más influyentes de su generación.

