Hayley Williams estrena el video de «Ego Death At A Bachelorette Party»

La líder de Paramore, Hayley Williams, ha dado una alegría a sus fans con el lanzamiento del video musical de Ego Death At A Bachelorette Party, uno de los 17 sencillos que estrenó la semana pasada bajo su nuevo sello independiente, Post Atlantic, distribuido por Secretly Distribution. Dirigido por Zachary Gray en su debut como director, el video captura la esencia de Nashville, la ciudad natal de Williams, mostrando sus luces, caos y contradicciones. En él, la cantante recorre las calles de Broadway, canta en un bar de karaoke y comparte escena al atardecer con el representante estatal Justin Jones, quien hace un cameo destacado.

La letra de Ego Death At A Bachelorette Party critica con ironía la superficialidad y el racismo en los bares de Nashville, con frases como “Seré la mayor estrella en el bar de este cantante country racista”. Producida por Daniel James, la canción forma parte de una colección que incluye colaboraciones con Brian Robert Jones, Joey Howard y Jim-E Stack en True Believer. Williams grabó los 17 temas, que no conforman un álbum, sino sencillos individuales, mostrando su versatilidad con influencias que van desde el rock alternativo hasta el americana.

El video, descrito por Williams en Instagram como “el rodaje más divertido” de su vida, refleja su amor-odio por Nashville, una ciudad que ha cambiado con la comercialización. Este lanzamiento sigue a sus aclamados discos en solitario, Petals For Armor (2020) y Flowers for Vases (2021), consolidando su evolución como artista introspectiva y audaz.

Hayley Williams: una voz que redefine el pop-punk y la introspección

Hayley Williams, nacida en Mississippi en 1988, se convirtió en un icono del pop-punk como líder de Paramore, banda formada en 2004 en Franklin, Tennessee, junto a Zac Farro y Taylor York. Su carisma y voz explosiva catapultaron al grupo con All We Know Is Falling (2005), un debut que, aunque modesto, mostró su potencial. El éxito llegó con Riot! (2007), impulsado por el himno Misery Business, que definió una generación emo. Discos como Brand New Eyes (2009) y Paramore (2013) evolucionaron su sonido hacia el pop y la new wave, con éxitos como Ain’t It Fun, ganadora de un Grammy. Pese a cambios en la alineación, Paramore se mantuvo vigente con After Laughter (2017), un giro bailable que abordó temas de salud mental, y This Is Why (2023), un regreso crudo al rock alternativo que recibió elogios unánimes.

En solitario, Williams exploró su lado más íntimo con Petals For Armor (2020), un álbum experimental que mezcla pop, electrónica y vulnerabilidad lírica, escrito tras su divorcio. Le siguió Flowers for Vases / Descansos (2021), un proyecto acústico y melancólico grabado en su casa durante la pandemia. En 2025, lanzó 17 sencillos bajo su sello Post Atlantic, incluyendo Ego Death At A Bachelorette Party, destacando su versatilidad con colaboraciones y sonidos que van del rock al americana. Con una carrera marcada por la reinvención, Williams sigue siendo una fuerza creativa, desafiando etiquetas y conectando con fans a través de su autenticidad.

