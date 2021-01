IDLES ha compartido el nuevo video de Reigns, canción que se incluye en su tercer álbum Ultra Mono, publicado en septiembre de 2020 y que encabezó las listas de álbumes del Reino Unido en su primera semana convirtiéndose en el primer álbum número uno de la banda en país.

El videoclip, dirigido y editado por Theo Watkins, muestra a varias familias divirtiéndose al ver cómo los ñus son atacados en la naturaleza. El vídeo comienza transmitiendo una imagen de familiaridad: son varias las familias se sientan en sus casas para ver un documental sobre naturaleza. Pero el vídeo toma un giro sorprendente cuando su aparente aburrimiento es reemplazado por pura alegría cuando se les muestra escenas de tigres atacando ferozmente a una manada de ñus en la naturaleza.

Este último video de IDLES es la continuación del vídeo animado en blanco y negro de Kill Them With Kindness, que lanzaron el mes pasado. En dicho videoclip podemos ver a los integrantes de la banda siendo inmortalizados en forma de dibujos animados, junto con una serie de imágenes cada vez más surrealistas que se presentan a lo largo del vídeo.

Aquí os dejamos el vídeo oficial de Reigns para que podáis juzgarlo por vosotros mismos.

BIOGRAFÍA

Todos los que piensan que el rock, esa música anciana, ese arte perdido, aún puede dar grupos que signifiquen algo, es normal que se agarren a Idles como a un clavo ardiendo. Literalmente, además: Idles te remachan; Idles te queman. Su punzante segundo largo, Joy as an Act of Resistance, y los abrasivos conciertos con que lo pasearon por el mundo elevaron al grupo de Bristol a la cúpula de la organización del combat rock internacionalista. El programa de The Clash y las formas de The Birthday Party. Billy Bragg liderando a The Jesus Lizard. O la música de guitarras como herramienta politico-social todavía útil para decir las cosas altas y claras.

En septiembre de 2020, vuelven con un nuevo disco titulado Ultra Mono, un álbum heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras.

DISCOGRAFÍA DE IDLES

Brutalism (2017)

Joy as an Act of Resistance (2018)

Ultra Mono (2020)

