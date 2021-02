El cantante norteamericano James Newell Ostenberg Jr, o lo que es lo mismo, Iggy Pop, ha lanzado un nuevo videoclip interpretando el dramático poema de Dylan Thomas Do Not Go Gentle Into That Good Night.

El videoclip, dirigido por Simon Taylor, se centra en un primer plano de Iggy, con una expresión drámatica o de preocupación e interpretando el poema de Thomas.

Do Not Go Gentle Into That Good Night pertenece a Free (2019 – Caroline International), uno de los álbumes más polémicos del cantante por las declaraciones que vertió en su momento respecto a la producción del mismo y los deseos que sentía. “La fama es, a veces, una cárcel”, afirmaba Iggy, que muestra su deseo de libertad y nos traslada que “en este disco otros artistas hablan por mí, pero yo presto mi voz“.

Recordemos que, el diciembre, Iggy nos cantó, en francés, la canción de Elvis Costello No Flag, y escribió un tema inspirado por la pandemia del COVID-19 con el título Dirty Little Virus.

Os dejamos a continuación con el videoclip en cuestión: