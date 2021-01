Imelda May estrena videoclip para “Just One Kiss” con las colaboraciones de Noel Gallagher y Ronnie Wood

La cantante de rock & roll y rockabilly Imelda May ha estrenado su nuevo videoclip con las grandes colaboraciones de Noel Gallagher (acompañando en las voces) y Ronnie Wood (a la guitarra) bajo el título Just One Kiss.

Este video es el último adelanto de su undécimo álbum, que se publicará en abril a través de Decca Records y llevará como título 11 Past The Hour y que contará, además con más colaboraciones de lujo como la de Miles Kane.

Se trata de un videoclip muy sugerente y lleno de momentos “cálidos” (con el título de la canción imaginábamos un solo beso, pero se queda corto). El momento más tierno lo podréis ver al final del mismo.

Si nada se tuerce (crucemos los dedos), podremos ver en directo a May el próximo mes de junio: día 11 en Zaragoza, día 13 en Madrid y para terminar el 15 en Barcelona.

Os dejamos a continuación el vídeo para que podáis verlo.