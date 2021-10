Inhaler estrenan videoclip para «My Honest Face»

Canción

My Honest Face

Artista

Inhaler

Sobre la canción y el videoclip

Se trata de uno de los temas incluidos en It Won’t Always Be Like This, el reciente disco debut de la banda irlandesa, publicado el pasado mes de julio.

El videoclip incluye imágenes grabadas durante las actuaciones de la banda en el escenario principal de los festivales de Reading y Leeds, así como otros conciertos de su reciente gira.

Inhaler – My Honest Face

Sobre el disco

Por ahora, el disco está siendo un gran éxito, ya que se convirtió en el álbum debut en vinilo más vendido en este siglo por parte de una banda.

Asimismo, se convirtieron en la primera banda irlandesa en encabezar las listas de álbumes con un debut en trece años, un récord que anteriormente ostentaba The Scripts.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!