J. Cole vuelve con single y videoclip: “Heaven’s EP”

J. Cole nos presenta un nuevo videoclip para su tema Heaven’s EP.

Sobre la canción

Después de publicar su último disco The Off-Season a principios de año, Cole presenta esta nueva canción acompañada de un vídeo dirigido por Simon Chasalow.

Como curiosidad, la canción usa uno de los nuevos temas incluidos en el reciente álbum de Drake Certified Lover Boy, concretamente Pipe Down.

J. Cole – Heaven’s EP

Sobre J. Cole

Primer artista en ser contratado por Roc Nation, el sello de Jay-Z, J. Cole fue uno de los raperos más exitosos comercialmente de la década de 2010. Mientras cursaba estudios universitarios en Nueva York, Cole se acercó a las oficinas de Jay-Z para entregarle un demo. Pese a ser recibido inicialmente con suma frialdad, Cole fue pronto convocado para participar en The Blueprint 3, el álbum de Jay-Z de 2009. Tras darse a conocer con dos mixtapes, Cole editó su debut Cole World: The Sideline Story en 2011 e inmediatamente alcanzó el primer puesto del ranking Billboard. Su fenomenal suceso se extendería a Born Sinner (2013) y 2014 Forest Hills Drive (2014), e incluso a los mucho más oscuros y personales 4 Your Eyez Only (2016) y KOD (2018).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos