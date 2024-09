Jack White ha lanzado un nuevo video para la canción That’s How I’m Feeling de su álbum No Name. El video, que incluye imágenes de su gira actual en clubes pequeños, muestra a White enérgico en el escenario y a la audiencia disfrutando del espectáculo.

No Name es el sexto álbum de estudio en solitario de White, donde regresa a sus raíces de blues punk. Inicialmente, White distribuyó copias del álbum a los clientes de Third Man Records antes de su lanzamiento oficial en julio, tras lo que siguió presentándolo en directo en esta gira que ya está en su recta final, con fechas restantes únicamente en el Reino Unido.

Os dejamos con este That’s How I’m Feeling, una nueva muestra del poderío musical del estadounidense Jack White.