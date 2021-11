James Blake estrena videoclip para «Famous Last Words»

Artista

James Blake

¿Por qué es noticia?

‎El británico ha compartido el videoclip para su nuevo single Famous Last Words, canción extraída de su recientemente publicado disco Friends That Break Your Heart.

Sobre la canción y el vídeo

El videoclip arranca con unas preocupantes imágenes de un Blake claramente herido en la cama de un hospital, tras lo que se arranca la máscara de oxígeno y empieza la acción y su huida del hospital, intercalada con imágenes de un flashback.

James Blake – Famous Last Words

Sobre James Blake

Después de cosechar cierto éxito como productor de música electrónica allá por los años 2000, James Blake, británico nacido en Londres, lanzó una serie de LP en los que mezclaba la música electrónica con melodías sincopadas de gran calidad y elegancia. Su música pausada, plagada de ritmos suaves, se caracteriza por una voz resaltada mediante diferentes efectos electrónicos. Su primer álbum de estudio, lanzado en el 2011, fue nominado a diversos premios como el Mercury Prize, el cual ganó con su siguiente álbum.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

