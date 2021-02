Jehnny Beth lanza el videoclip para su single “French Countryside”

La cantante y compositora francesa Jehnny Beth, ha compartido hoy el videoclip para su nuevo single French Countryside, que se incluye en su álbum debut en solitario To Love Is To Live, publicado en junio del año pasado 2020.

Se trata de un vídeo muy personal e íntimo grabado en su casa de Francia y dirigido por su colaborador y productor Johnny Hostile, quien, junto con Romy Madley Croft de The xx, colaboró en escribir la canción.

La vocalista de la banda inglesa de post punk Savages explicó en un comunicado de prensa: “Esta es la canción que me causó más problemas. Hasta la última semana de mezclas no teníamos una versión con la que estuviera contenta, pero ahora estoy muy orgullosa de ella. Casi no lo puse en el disco porque está tan cerca del hueso que casi se siente demasiado autoindulgente, pero era mi intención escribir una canción que se sintiera más vulnerable que cualquier otra cosa que hubiera escrito antes”.

“Romy fue una gran influencia para mí para poder hacer eso”, continúa Beth “Es una canción de promesa, escribí los versos en un avión porque estaba convencida de que iba a estrellarse. Me estaba haciendo promesas sobre lo que haría de manera diferente si sobrevivía. La muerta ha estado muy presente en mi mente durante el proceso de redacción de este disco. Todo comenzó alrededor de la muerte de Bowie”.

Romy añade “Ella me tocó las líneas iniciales y fueron instantáneamente visuales y diferentes a todo lo que la había escuchado decir antes, fue instantáneamente un lugar hermoso para escribir y explorar. Lo sentí como si su guardia bajara por un momento y ella estuviera invitando al oyente a conocer su lado vulnerable, pero con la sensación de que esa invitación no duraría mucho. Escuchar la versión del álbum me hizo llorar porque sentí que era mi amiga Camille, como la conozco, una ventana detrás de la Jehnny Beth que el mundo ve”.

Jehnny Beth también ha lanzado una colección de cuentos, Crimes Against Love Memories (C.A.L.M): monólogos y diálogos eróticos, creado para despertar e iluminar. Junto con un libro de arte de edición limitada con fotografías tomadas por Johnny Hostile el 9 de julio a través de White Rabbit. Ambos libros están diseñados por Brian Roettinger del estudio Willo Perron.

Ya podéis disfrutar del videoclip de French Countryside: