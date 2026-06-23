Jim James anuncia Wowed Out, su nuevo álbum en solitario, para el 28 de agosto vía ATO Records. El disco llega acompañado del single y vídeo «Come Again», y cierra un paréntesis de ocho años desde Uniform Distortion (2018), su último trabajo propio al margen de My Morning Jacket.

«Cuando pienso en cómo hice este álbum, casi siento que estaba en algún tipo de sueño y que ahora intento recordar de qué iba ese sueño», explicó James en un comunicado. El proceso, dice, le trajo alegría y consuelo, y espera que los oyentes sientan algo de eso también.

Tracklist de Wowed Out

Baby Dear Hands On Come Again Lost Child Home (Green) We Love Our Life Wowed Out Whole Heart (Into It) Rewind It Your Door

Jim James: la voz que Louisville exportó al cosmos

Jim James fundó My Morning Jacket en Louisville en 1998 y pasó la década siguiente convirtiendo el grupo en una de las bandas en directo más respetadas de Norteamérica. Álbumes como It Still Moves (2003) y Z (2005) consolidaron un sonido propio que mezclaba el rock sureño con la psicodelia y una épica poco común en el indie de la época. Su voz, de un rango y una expresividad difíciles de situar en un género concreto, se convirtió en el elemento más reconocible de la banda.

En paralelo a My Morning Jacket, James ha desarrollado una carrera en solitario marcada por la misma curiosidad que define su trabajo con la banda. Regions of Light and Sound of God (2013) fue el punto de partida, seguido de Eternally Even (2016) y Uniform Distortion (2018), tres discos que exploran territorios distintos sin repetirse. The Order of Nature (2019), una colaboración con el director de orquesta Teddy Abrams y la Louisville Orchestra, amplió aún más ese mapa. Wowed Out llega en 2026 como su regreso al formato solista después de ocho años.

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