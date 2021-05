José González estrena videoclip para “Visions” y anuncia nuevas fechas

Tras el reciente anuncio de su primer álbum en más de seis años, Local Valley, José González ha compartido hoy un nuevo video para el previamente compartido ‘Visions‘, dirigido por su colaborador de mucho tiempo Mikel Cee Karlsson.

Además del video, José ha anunciado las fechas de la gira europea y estadounidense, incluido un espectáculo en el Cadogan Hall de Londres en diciembre de 2021. Mientras tanto , también ha anunciado dos conciertos en directo exclusivos e interactivos en streaming.

El primero de estos espectáculos en directo en streaming, será ‘Up & Close’, el 10 de junio, una actuación desde el Jardín Botánico en la ciudad natal de José, Gotemburgo, seguida de una sesión interactiva de preguntas y respuestas. El segundo, programado para el 12 de septiembre, también será en directo desde Gotemburgo y contará con el primer espectáculo completo de Local Valley con producción completa que incluirá interacción previa y posterior al espectáculo con José.

Ambos conciertos tendrán características que incluyen la posibilidad de que el espectador cambie sin problemas los ángulos de la cámara, muestre aprecio vía aplausos digitales, ingrese a salas de chat y más. Las transmisiones estarán disponibles aquí.

Os dejamos a continuación con este nuevo videoclip, que el propio González ha definido así: “Mikel Cee Karlsson siempre está en sintonía con los pensamientos subyacentes de la letra. Me gusta cómo usó el ángulo desde arriba para mirar nuestro entorno, tanto natural como artificial como telón de fondo de la canción. que está dirigido a la humanidad en su conjunto . También me gusta el giro de una herramienta que cae del espacio como una visualización de que no siempre podemos saber lo que sucederá después”.