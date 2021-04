Hace pocos días Karavana lanzó Resaca Pop, primer adelanto de su primer disco que Vanana Records editará en otoño. La banda más canalla del momento no pierde el tiempo y ahora desvela el videoclip realizado por Supersonic que acompaña al tema para poner imágenes a esta historia donde se mezclan guitarras, cervezas, montañas de espaguetis y amor.

En palabras de su director, Sergio Beator, “Resaca Pop es un viaje sin movernos de Madrid, un videoclip gamberro con olor a mes de agosto. Pensado para todos los veraneantes de acera, turistas de hormigón y adoquín, con el oso y el madroño de fondo. A los pobres de bolsillo, pero ricos de espíritu, porque después de todo… ¿existe un plan mejor que quedarte con tus colegas y con todo el tiempo del mundo para hacer el mal?“.

A Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería) les basta una escucha para atraparte. Su contundente pop rock en temas como Strokes, Hoy, Pienso o en esta nueva Resaca Pop denota grandes aspiraciones que van directas al grano. Karavana definen su música como “guitarras sucias y letras cursis“. Tal vez las guitarras no sean tan sucias ni las letras tan cursis, pero está clara la importancia de ambas en sus canciones. Su sonido transita por territorios influenciados por bandas como The Strokes, The Vaccines o Wallows. Los cuatro son beatlemaníacos acérrimos y Fabi sufre una obsesión enfermiza por Elvis.

Resaca Pop de Karavana, editada por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción ha sido grabada y mezclada por Raúl Pérez de La Mina y está masterizada por Brian Lucey, Magic Garden Masering, que ha trabajado con artistas de la talla de Liam Gallagher, Arctic Monkeys o The Black Keys, entre otros. El videoclip, una historia de Sergio Beator realizada por la productora Supersonic, ya está disponible en su canal de YouTube.

Si la noche te confunde como a Karavana ten cuidado. Mañana… ¡Resaca Pop!