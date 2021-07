King Gizzard And The Lizard Wizard estrenan videoclip de estilo anime para “Interior People”

Es difícil no tener novedades constantes de King Gizzard And The Lizard Wizard al ritmo de publicación casi continuo de discos que tienen. Actualmente, en julio de 2021, están promocionando Butterfly 3000, su último trabajo hasta la fecha, que ahora cuenta con un nuevo videoclip para la canción Interior People.

Se trata de una pieza de animación dirigida por Ivan Dixon, que claramente se ha inspirado en el trabajo de dibujantes clásicos como el maestro japonés del anime y fundador de Studio Ghibli Hayao Miyazaki o el francés Moebius.

La canción, según la banda, trata sobre “la batalla interna de cuestionar tu propia cordura, y la alegría que viene al dejar ir y rendirte al vacío”, y eso es lo que, a través de la historia del videoclip y su psicodélica transformación, ha intentado mostrarnos Dixon.